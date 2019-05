Deu senzills trucs per conservar frescos els aliments

A qui no li ha passat mai obrir la nevera esperant poder fer una amanida amb l'enciam de fa uns dies i trobar-lo pansit? O trobar els tomàquets dins la nevera molt tous, o la carn amb mala olor? No és res de l'altre món, i és que conservar els aliments frescos en condicions requereix atenció i, per què no dir-ho, fer determinats gestos que ajudaran a no haver de llençar el menjar fet malbé. Repassem deu ràpids trucs que t'ajudaran a mantenir frescos els aliments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor