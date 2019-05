La UGT denuncia Glovo a la Fiscalia per la mort d'un repartidor a Barcelona

Continua la pressió sobre Glovo arran de la mort d'un repartidor que treballava per la companyia el passat dissabte a Barcelona. El sindicat UGT ha denunciat la companyia a la Fiscalia a l'entendre que s'ha "rentat les mans" en relació a l'accident laboral mortal i que ha incomplert la normativa vigent de prevenció de riscos laborals.En el moment de patir l'accident que va provocar-li la mort, el jove de 2 anys estava fent un encàrrec per Glovo però l'empresa ha assegurat que el noi no figurava als seus registres. Això ha obert el debat sobre el subarrendament de comptes de riders i l'empresa ha anunciat que es farà càrrec de totes les despeses relacionades amb l'accident, actuant com si el repartidor hagués estat cobert per l'assegurança de l'empresa.Segons el secretari de Política Sindical de la UGT, Gonzalo Pino, l'empresa "oculta que a través de l'aplicació informàtica coneix en tot moment des de quin telèfon s'accepta l'ordre" de la comanda.EL sindicat considera que Glovo imposa als treballadors unes condicions laborals que "perjudiquen, suprimeixen o restringeixen" els drets laborals.La denúncia arriba el mateix dia que la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) ha instat Inspecció de Treball a investigar l'accident mortal del repartidor i a determinar quines infraccions en matèria laboral se'n poden derivar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor