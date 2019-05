Omar Noumri Coca, el primer alcalde català d'origen àrab: «Vaig marxar d'Algèria quan va esclatar la guerra»

Castelló de Farfanya 2019 Totes les dades Cens total: 426 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 363 85,21% Abstencions: 63 14,79% Vots nuls: 4 1,10% Vots en blanc: 1 0,28% Partit Vots % Regidors

La seva mare va anar de viatge a Algèria l'any 1990 i allà es va enamorar. Després de sis mesos d'enviaments de cartes, la parella es va establir al país àrab i va tenir un fill, Omar Noumri Coca, el candidat d'ERC que ha estat escollit alcalde de Castelló de Farfanya (Noguera) amb majoria absoluta . La seva victòria ha pres rellevància a Catalunya i també al seu país d'origen pel fet que ell és el primer alcalde català d'origen àrab.Nascut el 1991, el republicà va arribar a Castelló quan tenia un any i obligat per la guerra que assolava Algèria a inicis dels 90. "Amb la meva família vam fugir l'any 1992 perquè hi havia una guerra. El mateix que passa ara amb els refugiats de Síria", apunta Noumri, que prefereix que el defineixin com un àrab-català, atès que s'identifica amb els dos països."He refet l'arbre genealògic de la meva família materna i arriba fins al 1780", destaca l'alcalde electe, satisfet perquè la seva recent popularitat als mitjans ha implicat una mirada positiva cap al seu poble. "N'estic molt orgullós dels meus veïns, perquè van votar la nostra candidatura després que es fessin circular rumors com que tancaria l'església i obriria una mesquita", diu.En els darrers anys, Castelló de Farfanya havia aparegut a la l'arena mediàtica per les polèmiques de la seva alcaldessa -ara, en funcions-, l'exrepublicana Cristina Lafay, responsable d'una insòlita batussa al ple municipal i crítica amb Noumri, de qui va dir que mai no es podria sentir plenament identificat amb Catalunya i amb l'independentisme arran del seu origen forà El candidat assegura, però, que la seva vida ha estat estretament vinculada a la història i a la política, i que la inquietud per la cosa pública li ve de quan era un adolescent i es fa afiliar a la JNC, les joventuts de Convergència. Aquella afiliació no el va convèncer i va canviar de sigles per fer-se simpatitzant d'ERC, partit en el qual fa poc que ha començat a militar."El meu avi matern era republicà i fins i tot revolucionari, i jo he begut de les seves fonts", explica el candidat. Noumri va ser escollit en unes eleccions primàries que es van organitzar a l'executiva del partit republicà a la Noguera ja que al seu municipi no hi havia quòrum suficient de militants per organitzar una votació d'acord amb els estatuts de la formació.Llicenciat en Història i exjutge de pau a Castelló, ara Noumri afronta el repte de ser l'alcalde del seu municipi amb el repte de passar pàgina de les controvèrsies que s'han generat al municipi. De moment, el nom de Castelló de Farfanya ja ha arribat a Algèria, on alguns mitjans s'han fet ressò de la victòria electoral seu seu compatriota.

