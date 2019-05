El Parlament Europeu suspèn ara l'acreditació provisional dels eurodiputats espanyols i en revoca les concedides

El Parlament Europeu ha suspès aquest dijous l'acreditació provisional de tots els eurodiputats espanyols i ha revocat les concedides fins aquest dijous fins que no hi hagi la llista oficial, segons han informat diversos mitjans. Així doncs, la cambra ha fet cas de la petició conjunta del PSOE, PP i C's en aquest sentit.Aquests fets arriben després que ahir l'eurocambra prohibís l'accés als diputats electtes de JxCat Carles Puigdemont i Toni Comín , exiliats a Bèlgica. PP, PSOE i Ciutadans van demanar per carta al president en funcions de la cambra, Antonio Tajani, que suspengués les credencials fins que no hi hagués la llista definitiva d'eurodiputats. Aquest fet es produirà un cop hagin jurat la constitució espanyola a Madrid, i serà la Junta Electoral espanyola l'encarregada d'enviar-los, segons van remarca els tres partits espanyols en la seva carta a Tajani.Puigdemont i Comín han enviat cartes a Tajani i al seu secretari general, Klaus Welle, després que ahir se'ls impedís l'accés a l'edifici. Davant d'aquest tracte "discriminatori", fonts de JxCat asseguren que s'han enviat dues missives en les quals es presenta una "queixa formal" per la decisió del Parlament Europeu, que sí que va permetre l'acreditació d'altres eurodiputats electes de l'Estat, com ara Juan Ignacio Zoido, del PP.

