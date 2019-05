La col·lecció d'Ikea que permet decorar casa teva com els «Simpson», «Stranger Things» o «Friends»

El menjador dels "Simpson", per Ikea

El menjador d'"Stranger Things", per Ikea

El menjador de "Friends", per Ikea

"Una sala d'estar no és només el lloc on les famílies poden seure plegades i mirar la televisió... és també l'espai per compartir moments feliços i divertir-se". Aquest és el missatge de la darrera campanya d'Ikea que s'ha fet viral a les xarxes socials per emular aquests espais compartits de sèries tan mítiques i famoses com Els Simpson, Stranger Things i Friends.Són tot mobles de la gegant cadena sueca més popular del món, que escenifiquen a la perfecció els espais quotidians que als seguidors d'aquestes sèries segurament els resulten molt familiars. Aquestes en són les proves.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor