El Govern preveu sancionar Cabify per incomplir la precontractació de 15 minuts

El Departament de Territori i Sostenibilitat preveu obrir una cinquantena d'expedients sancionadors a Prestige&Limousine, de Cabify, per incomplir la precontractació dels 15 minuts, segons ha pogut saber l'ACN. Els expedients informatius que es van obrir a principis de març -quan la plataforma va anunciar el seu retorn a Barcelona sota un nou model de negoci- han derivat en una cinquanta expedients sancionadors amb multes que poden arribar fins als 1.000 euros per cada cas, tot i que aquesta quantitat podrà variar en funció de la gravetat de l'incompliment i la reincidència.El Departament de Territori i Sostenibilitat va requerir a l'empresa informació sobre la seva activitat entre el 7 i el 10 de març. Anteriorment, la Direcció General de Transports va obrir quatre expedients sancionadors, dels quals ja han finalitzat els seus períodes d'al·legacions.Un cop definides les sancions a Cabify, l'empresa encara podrà fer al·legacions davant la Direcció General de Transports i, en cas que es desestimessin, es podrien recórrer al contenciós administratiu. A banda, la Generalitat ha instat l'empresa a ajustar la seva activitat al decret llei que va aprovar el Govern i s'adeqüi a la precontractació dels 15 minuts.El decret llei que estableix la precontractació d'un quart d'hora – i que el passat 21 de maig l'AMB va ampliar a 60 minuts- va ser aprovat a finals de gener i un mes després va ser convalidat al Parlament JxCat, ERC, PSC, comuns i CUP. A més, també prohibia la geolocalització dels vehicles abans de contractar el servei ni estacionar a la via pública si no estava atenent cap client, entre d'altres.Tant Uber com Cabify va decidir suspendre la seva activitat a Barcelona el 31 de gener poc després que el Govern aprovés la nova normativa. Cabify, però, va tornar el 7 de març sota "un nou model de negoci", tal com va explicar aleshores. Una de les novetats més importants és que obligava els usuaris a precontractar un quart d'hora només el primer cop i no en els successius. Això va aixecar les protestes dels taxistes mentre que el Departament de Territori va obrir un expedient requerint a l'empresa la informació sobre els serveis dels primers dies des del seu retorn. Posteriorment, l'expedient ha passat a ser sancionador.A banda del nou model de negoci que esgrimia la companyia, Cabify va començar a prestar servei en la seva tornada a Barcelona a través de Prestige&Limousines, empresa de la seva propietat, i no amb conductors d'altres companyies vinculades, com per exemple Vector.Els problemes per a Cabify poden no acabar aquí després que els taxistes anunciessin la setmana passada que en pocs dies presentarien unes 2.000 querelles contra la plataforma, a més d'Uber, onze empreses i una quinzena de directius –entre elles el CEO i fundador de Cabify, Juan de Antonio- per vuit delictes penals, manipulació per alterar el preu de les coses mitjançant engany administració deslleial, contra l'Hisenda pública i contra el dret dels treballadors en dues modalitats, blanqueig de capitals i estafa. En total, segons va dir el portaveu d'Élite, Alberto 'Tito' Álvarez, poden sumar fins a 58 anys de presó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor