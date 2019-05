Una nova fuga de dirigents agreuja la descomposició de Podem Catalunya

Els dirigents sortints lamenten que, en la confecció de llistes per a les municipals, "no s'ha respectat la sobirania local" dels cercles de Podem, i citen els casos de Badalona o Terrassa

Entre els principals problemes explicitats pels quadres crítics hi figuren la "persecució de les postures més sobiranistes" dins de Podem

Situació compromesa a Podem Catalunya. Una nova deserció de dirigents del Consell Ciutadà ha agreujat la crisi de la formació, en situació de descomposició interna. Després de les eleccions municipals de diumenge, en les quals el partit va patir un reculada rellevant al territori , ha transcendit que fins a set integrants de l'òrgan de decisió de Podem han presentat la dimissió. I, en el seu comiat, han carregat amb duresa contra la cúpula, pilotada per la secretària general, Noelia Bail. En una carta firmada dimecres -al qual ha tingut accés-, els quadres crítics qualifiquen de "desastrosa" l'aposta municipalista de la formació i lamenten que el partit s'hagi convertit en "crossa" del PSC.Les últimes dimissions inclouen dirigents d'Anticapitalistes i Revolta Global, i s'afegeixen a la marxa d'altres dirigents del Consell Ciutadà registrats en setmanes anteriors. Entre els firmants de la carta de renúncia hi ha Enver Aznar, regidor de Vilanova i la Geltrú, la consellera nacional de Catalunya en Comú Podem Alba García, i Irene Blanco, intengrant del consell de coordinació de Podem. L'estratègia adoptada per la secretaria general als comicis de diumenge és el principal retret formulat a la direcció. "Especialment esperpèntic és veure com la direcció i les responsables de l'aposta municipalista, que ha resultat desastrosa, no tenen la més mínima intenció d'assumir la responsabilitat del camí pres i els seus mals resultats", exposen en el text de renúncia.Els dirigents sortints lamenten que, en la confecció de candidatures per a les municipals, "no s'ha respectat la sobirania local" dels cercles de Podem Catalunya i "s'ha actuat d'esquena" als quadres municipals confrontant llistes d'un mateix espai polític. Citen, per posar exemples, els casos de Badalona, Terrassa, Girona i Lleida. Després de fer aquesta anàlisi, conclouen que la millor decisió és abandonar l'organització per "construir" altres espais confluents vinculats al "poder popular".Contactada per, la secretària general de Podem ha lamentat que la decisió s'hagi pres pocs dies després de les municipals i sense un debat previ al partit. "El més digne i honest hauria estat dir-ho abans de les eleccions", afirma Bail, que recorda que signants de la carta de renúncia s'han presentat als comicis de diumenge amb la marca de Podem. "Aquest debat no es va posar sobre la taula abans", ha afegit la màxima responsable de la formació morada a Catalunya, que també s'ha referit a les acusacions rebudes sobre l'estratègia electoral. En relació a la laminació de l'autonomia dels cercles, Bail sosté que les candidatures municipals de Podem s'han fet amb "ple respecte" a la iniciativa dels representants locals i que, a ciutats com Badalona i Santa Coloma de Gramenet, s'han materialitzat confluències.Els quadres que ara han abandonat Podem van accedir a la direcció de Podem quan Xavier Domènech va assumir la responsabilitat de pilotar la formació, un moviment per sincronitzar les sigles morades amb les de Catalunya en Comú més enllà de la coalicions electorals. En la carta feta pública dimecres es recorda que aquell pas endavant -d'ara fa un any- incloïa dues condicions que no s'han respectat per l'actual direcció: "blindar i protegir la sobirania municipal dels cercles" en la confecció de les llistes de les municipals i "avançar per reconstruir la confluència catalana" dels comuns que "havia quedat coixa amb la no incorporació de Podem". Però la marxa de Domènech -tant de Podem com dels comuns- va modificar l'escenari. I, finalment, l'ascens de Noelia Bail a la secretaria general ha "agreujat" -segons els dirigents sortints- la "dinàmica de treball" a Podem. "Sempre he defensat el mateix, que havíem de fer coalicions amb els comuns però que l'espai de Podem era diferent", puntualitza Bail.Entre els principals problemes explicitats pels quadres crítics en la seva dimissió hi figuren la "persecució de les postures més sobiranistes" dins de Podem, els "atacs a les posicions que defensen la construcció de candidatures superadores" de les sigles de partits, el "bloqueig dels mecanismes de sobirania" dels cercles locals i l'"incompliment sistemàtic dels documents polítics-organitzatius vigents". Les fonts consultades exposen que, des de l'adeu de Domènech, el Consell Ciutadà ha perdut poder i les decisions es prenen en "espais no formals" de la secretaria general.

