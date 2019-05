L'Institut Català de les Dones critica que el Llançà recorri al cos d'una dona per celebrar l'ascens

La presidenta @icdones, Núria Balada, condemna que el primer equip de futbol del @CELlanca recorri a l’ús del cos de les #dones per celebrar el seu ascens a la Segona Divisió catalana. @icdones farà arribar la seva queixa al club esportiu i a la @FCF_CAT https://t.co/PdqABflypA — Dones (@icdones) May 30, 2019

La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, ha condemnat que el primer equip de futbol del Club Esportiu Llançà (Girona) "recorri a l'ús del cos de les dones " per celebrar l'ascens a la Segona Divisió catalana. En un comunicat , Balada ha remarcat que "la cosificació dels cossos de les dones" és una pràctica que "vulnera els Drets Humans fonamentals, perquè deshumanitza les dones i les mostra com a objectes que no senten, pensen ni decideixen, posant de manifest una visió masclista, patriarcal i anacrònica que subordina les dones i fomenta la cultura de la violació".L'institut farà arribar la seva queixa al club i a la Federació Catalana de Futbol. Balada ha constatat que la "cosificació del cos de les dones" és una "forma de violència masclista que s'ha naturalitzat socialment". "Però no per habitual és menys greu que altres formes de violència exercides contra les dones", ha conclòs.Al seu parer, en un moment en què el debat sobre les violències sexuals està "més vigent que mai", és "incomprensible" que un club esportiu, "que també és un espai educatiu en el qual es treballen valors i models", recorri a l'ús del cos de les dones per celebrar el seu ascens. En aquest sentit, ha remarcat que els primers equips dels clubs de futbol són "un mirall per a molts infants i joves que practiquen aquest esport".

