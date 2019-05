El Banc dels Aliments de Barcelona va distribuir 18 milions de quilos el 2018

El número de persones ateses pel Banc del Aliments de Barcelona el 2018 es va situar en 117.603, un 6,2% menys que l'any anterior, quan es van atendre 125.372 persones. D'aquesta manera, continua la tendència a la baixa que va començar l'any 2015, després de les més de 152.000 persones ateses el 2014.L'entitat ha fet balanç aquest dijous de les dades del 2018, any en què va distribuir 17.828.000 quilos d'aliments, un 51% dels quals, 9.161.000, procedents de la lluita contra el malbaratament alimentari, fet que suposa una xifra rècord. Els aliments s'han fet arribar a través d'una xarxa de 307 entitats d'iniciativa social a tota la demarcació de Barcelona, i s'han cobert un 31% de les necessitats d'alimentació dels beneficiaris, repartint 151 quilos per persona al llarg del 2018.El director de la Fundació, Lluís Fatjó-Vilas, ha explicat que els aliments recuperats arriben per diferents catalans, com ara un programa de recuperació de fruita i verdura, Mercabarna, excedents recuperats als supermercats, la transformació de fruita en suc, la indústria alimentària, o hosteleria i restauració.Altres fonts de consecució d'aliments han estat un programa europeu que els va permetre l'entrada de 3,8 quilos, o les donacions d'empreses i particulars, que van suposar 4,8 quilos d'aliments a través de campanyes com el Gran Recapte, La fam no fa vacances o Cap nen sense bigoti.El sotsdirector del Banc dels Aliments de Barcelona, Ramon Talamàs, ha agraït "a totes les persones que fan possible el Gran Recapte l'esforç i el compromís, ja que s'estima que un 25% de la població catalana participa amb donacions".D'altra banda, el president de l'entitat ha donat suport a la proposició de llei contra el malbaratament impulsada pel Parlament. "Veiem molt necessari conscienciar a la població sobre la importància d'aquest problema i regular les pràctiques productives i comercials encaminades a reduir-lo en la mesura del possible i, quan sigui inevitable, aprofitar les aliments de la manera més convenient", ha assegurat. Per això, ha apostat per "regular" les donacions d'aliments i donat de recursos les entitats socials que les aprofiten.

