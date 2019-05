L'alcaldable socialista evita l'autocrítica i culpa Àngel Ros de la derrota del PSC a Lleida

El candidat del PSC a la Paeria i alcalde en funcions, Fèlix Larrosa, ha acusat al fet de tenir una ''herència complicada'' dels darrers 4 anys del mandat d'Àngel Ros i també dels 40 dels socialistes a l'Ajuntament, com un dels motius principals per haver perdut les eleccions el passat diumenge. Larrosa considera que hi ha qüestions, com la dels carrers franquistes que ell va decidir entomar als 15 dies de ser alcalde, que es van "deixar podrir de forma eterna'' i això ''genera malestar".Segons Larrosa, una de les conclusions a la que es va arribar a la reunió del PSC feta aquest dimecres és que el fet de mantenir la posició de l'alcaldia davant de les eleccions semblava que "era sinònim de tenir la garantia de guanyar-les", però no ha estat així. Malgrat tot, els socialistes consideren que han estat capaços de parar el "tsunami republicà" i assenyalen que han estat capaços de capgirar una tendència negativa que s'arrossegava des del 2015 amb l'increment de prop de 1.000 vots.Larrosa ha remarcat que la situació de la qual partien no era "plàcida" amb molts elements que s'han barrejat amb les municipals, en el marc de la política nacional, però també dels 40 anys de governs socialistes a la Paeria. "També però per decisions i situacions dels darrers quatre anys", fent una referència clara al darrer mandat d'Àngel Ros, que va plegar a l'estiu per marxar a fer d'ambaixador de l'estat espanyol a Andorra. Segons Larrosa, en 9 mesos han estat incapaços de diferenciar el govern municipal sorgit després de l'agost del que va sortir al 2015.Algunes situacions "complexes" a les que s'ha referit Larrosa han estat, per exemple, la de la polèmica pels carrers franquistes de la ciutat. Ell va decidir canviar-ne quatre dels nou que estaven en qüestió quinze dies després d'arribar a l'alcaldia i també es va reunir amb el Memorial Democràtic per abordar el tema. "És un tema d'actituds i sensibilitat", ha remarcat, i també ha afegit que "no es poden deixar podrir situacions de forma eterna perquè al final passa el que passa i es genera mal estar".Larrosa també ha considerat que durant el mandat s'han dit ''coses que no són reals'', com que s'havia modificat el reglament d'ús del català a la Paeria.Larrosa s'ha erigit aquest dijous com a nou cap de l'oposició de la Paeria i ha assegurat que exercirà el càrrec de forma "lleial i contundent", amb la trajectòria dels anys que porta com a regidor i alcalde. Ha dit que l'oposició serà constructiva i posarà per davant la ciutat de Lleida per sobre de qualsevol partidisme.En aquest sentit, ha fet una crida al candidat d'ERC i guanyador de les eleccions, Miquel Pueyo, perquè faci una negociació tranquil·la per formar govern. Ha assegurat que els socialistes li oferiran suport puntual per aquells "projectes importants de ciutat". Així mateix, també ha dit que no posaran cap entrebanc perquè Pueyo pugui ser investit paer en cap en segona volta el proper 15 de juny.

