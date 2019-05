Torra defensa davant l'empresariat que l'independentisme és majoritari després del 26-M

ha inaugurat

.

El president de la Generalitat, Quim Torra,Ho ha fet amb un discurs en què ha afirmat que les eleccions municipals han reforçat l'independentisme, que "és més fort que mai" i que més del 80% de catalans tindran alcalde sobiranista, tot confiant que "també ho tindrà la capital del país". El president ha afirmat que cap altre govern europeu ha obtingut el suport de gairebé el 50% de la ciutadania.El president ha fet un repàs de l'escenari econòmic i geoestratègic internacional. Però el nucli dur de la seva intervenció s'ha centrat sobretot en la situació política del darrer any, recordant l'1 d'octubre i l'actuació de l'Estat contra l'economia catalana, referint-se a la retirada de dipòsits i el trasllat de les empreses. S'ha referit a "l'inici del judici polític" contra els líders independentistes "que mai s'hauria d'haver produït". Torra ha esmentat l'informe contndent contra Espanya del Grup de Treball contra les Detencions Indegudes de l'ONU.En la presentació, el president del Cercle, Juan José Brugera, ha recordat la proposta de l'entitat en favor d'una sortida pactada al conflicte polític que inclogués un nou marc estatutari amb més competències per Catalunya. Brugera s'ha referit a la darrera enquesta del CEO que mostrava que la tercera via era l'opció preferida de la ciutadania, "per damunt de la independència i molt lluny dels qui volen reduir l'autonomia". En una apel·lació al pragmatisme en política, el president del Cercle ha fet una defensa del que ha anomenat "el govern de els coses".

