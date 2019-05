​La Generalitat encarrega la redacció del projecte per connectar els FGC del Vallès amb els del Baix Llobregat

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha encarregat a Infraestructures.cat la redacció del projecte constructiu de perllongament de la línia Llobregat - Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) entre les estacions de Plaça Espanya i Gràcia, a Barcelona. El projecte detallarà tècnicament l’obra civil necessària per a la construcció de quatre quilòmetres nous de túnel i de tres noves estacions i la remodelació de la de Plaça Espanya, amb un pressupost estimat de 238 MEUR.Les tres noves estacions seran Hospital Clínic, on es podrà fer l'intercanvi amb la línia 5 de metro; Plaça Francesc Macià, on es podrà enllaçar amb el Trambaix; Gràcia, on es podrà connectar amb la línia Barcelona-Vallès i Plaça Espanya, que comportarà la remodelació del vestíbul de l’estació d’FGC existent i de l’intercanviador amb l’L1 i l’L3 de metro.El perllongament de la línia Llobregat-Anoia està inclòs en el Pla Director d'Infraestructures 2011-2020 com a actuació prioritària i ampliarà la cobertura de transport públic a la Nova Esquerra de l'Eixample.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor