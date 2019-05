Rull, Turull i Sànchez s'acomiaden del Parlament: «Toca construir espais sòlids de diàleg»

🎥 @albertbatet llegeix la carta de @jordialapreso: "Marxo del @parlamentcat amb certa tristesa per no haver pogut ocupar ni un sol dia l'escó que la ciutadania em va confiar el #21D de 2017. Marxo trist però no abatut i menys encara vençut en la defensa dels meus ideals" pic.twitter.com/7P4utiJHyO — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 30 de maig de 2019

🎥 @joseprull: "Mantinc amb més determinació que mai l'ideal compartit que el poble de Catalunya aconsegueixi ser una nació lliure, des d'una profunda radicalitat i respecte democràtics. Ha estat un privilegi immens servir aquest poble com a diputat del @parlamentcat" pic.twitter.com/Yshn3rtkWu — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 30 de maig de 2019

🎥 El president @QuimTorraiPla llegeix la carta de @jorditurull: "La meva situació de presó preventiva per haver estat justament lleial al mandat del Parlament i dels ciutadans de Catalunya, m'obliga a fer-te coneixedor de la meva renúncia com a diputat mitjançant aquesta carta" pic.twitter.com/JjkFKeddWu — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 30 de maig de 2019

Els diputats de JxCat suspesos al Congrés Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull -en presó preventiva a Soto del Real- han advocat pel "diàleg" per trobar una sortida política al conflicte català en el seu comiat per carta del Parlament, després d'haver renunciat al seu escó arran de les eleccions espanyoles. Al final del ple d'aquest dijous al matí, el president del Parlament, Roger Torrent, ha donat la paraula al portaveu de JxCat, Albert Batet, perquè llegís la missiva de Sànchez, en la qual admet la seva tristesa per no haver pogut ocupar "ni un sol dia" el seu escó a la Cambra."Me'n vaig trist, però no abatut, i menys encara vençut en la defensa dels meus ideals", ha recalcat, destacant que aspira a què Catalunya sigui un estat independent en forma de República, però que per sobre de tot treballa perquè els ciutadans puguin decidir lliurement, i sense pressions externes, el futur polític de Catalunya. "El que uns diuen que és impossible, un dia serà normal", ha desitjat Sànchez, que defensa que, malgrat que hi hagi persones que no comparteixen les seves opinions, no pot ser un impediment per al diàleg.Al seu parer, el millor servei que es pot fer és assumir el compromís de no defugir el diàleg i practicar-lo "sense complexos, també amb els adversaris i rivals polítics"."No podem mirar enrere, toca mirar endavant i construir espais sòlids de diàleg", ha reivindicat Sànchez.La diputada Mònica Sales ha posat veu a la carta de l'exconseller Rull, que a més de recordar que fa 21 anys que va entrar com a diputat, ha personalitzat el seu agraïment en els sis presidents del Parlament, assegurant que "tots han dignificat la institució".També ha volgut recordar tots els diputats amb els quals ha treballat al Parlament, tant del seu grup com els qui, malgrat militar en altres formacions, sempre han mantingut predisposició al diàleg, a l'acord i a la confrontació d'opinions des del respecte mutu.Per a Rull, les persones estan per sobre dels colors polítics: "L'amistat construïda amb persones que m'han enriquit, des de posicions polítiques tan diferents, és un dels patrimonis més valuosos que m'enduc". En la seva opinió, les lleis amb més consens, les que semblaven impossibles, sempre tenen darrere constructors de ponts, "i avui són més necessaris que mai".El president de la Generalitat, Quim Torra, ha llegit la carta de Turull, a qui li hauria agradat traslladar personalment la seva renúncia al Parlament, però el fet d'estar en presó preventiva "per haver estat justament lleial al mandat del Parlament, i per extensió dels catalans", l'obliga a fer-ho per escrit des de Soto del Real.Malgrat reconèixer que ho fa amb tristesa pel que representa el Parlament per a ell, ha afegit que també té la voluntat i la satisfacció de ser conseqüent amb la seva elecció com a diputat al Congrés com a cap de llista per Lleida.Per a Turull, els seus 15 anys com a diputat a la Cambra han estat d'una gran intensitat personal i política, però ha assegurat que es queda amb els bons records i el millor de cadascun dels 135 diputats de totes les legislatures en les quals ha estat present.I tot això, ha apuntat, malgrat el moment que viuen i el fet d'estar a la presó: "No hi ha gens de ressentiment envers ningú. Ha estat massa alt l'honor i ha estat tant el treball fet que no el desdibuixaré per episodis puntuals que hagin pogut produir-se". Malgrat tot, ha demanat disculpes si, donada la intensitat parlamentària d'aquests anys, ha pogut ofendre algú, perquè sempre ha mirat de "generar moltes complicitats personals amb diputats de tot l'arc parlamentari malgrat l'enorme discrepància política" que els podia separar."Deixo de ser diputat al Parlament, però la meva lleialtat envers aquesta cambra i el meu compromís amb els catalans i el seu progrés continuarà intacte, així com el meu activisme polític des d'on em porti la vida per aconseguir de manera pacífica i democràtica la independència de Catalunya", ha resolt.

