El PEN Internacional inclou Sànchez, Cuixart i Valtònyc en la seva llista d'autors perseguits

El PEN Internacional considera que Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i el raper Valtònyc estan perseguits a l'Estat per les seves idees . I així ho ha reiterat aquest dijous, quan ha fet públic el seu informe del 2018, que recull 205 casos arreu del món de periodistes, escriptors o artistes represaliats o assassinats a causa de la seva feina, i en el qual Sànchez i Cuixart encapçalen l'apartat dedicat a l'Estat espanyol.En el seu informe, l'entitat internacional raona que la "llarga presó preventiva" dels dos líders socials representa "una restricció excessiva i desproporcionada del seu dret a la llibertat d’expressió i reunió pacífica", i demana el seu alliberament immediat"En el mateix text, el OEN Internacional recorda que la seva "profunda preocupació" per les "restriccions al dret a la llibertat d’expressió i d’opinió a Catalunya durant i després del referèndum sobre la independència" de 1 d'octubre del 2017.En el cas de Valtònyc, sentenciat a tres anys i mig de presó per injúries a la corona i exaltació del terrorisme i exiliat a Bèlgica, l'entitat remet al seu informe del febrer d'aquest any en què condemnava la sentència de presó.L'informe del PEN International arriba només dos dies després que el Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de l'ONU L'ONU demanés l'alliberament immediat dels Jordis i d'Oriol Junqueras , a més de reclamar indemnitzacions per a tots tres.

Pen Case List Full Web 2018 by naciodigital on Scribd

