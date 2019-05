El PEN Internacional inclou Jordi Sànchez i Jordi Cuixart en la seva llista d'autors perseguits

El PEN Internacional considera que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estan perseguits a l'Estat per les seves idees . I així ho ha reiterat aquest dijous, quan ha fet públic el seu informe del 2018 d'escriptors represaliats, en el qual Sànchez i Cuixart encapçalen l'apartat dedicat a l'Estat espanyol.En el seu informe, l'entitat internacional raona que la "llarga presó peventiva" dels dos líders socials representa "una restricció excessiva i desproporcionada del seu dret a la llibertat d’expressió i reunió pacífica", i demana el seu alliberament immediat"En el mateix text, el OEN Internacional recorda que la seva "profunda preocupació" per les "restriccions al dret a la llibertat d’expressió i d’opinió a Catalunya durant i després del referèndum sobre la independència" de 1 d'octubre del 2017.L'informe del PEN International arriba només dos dies després que el Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de l'ONU L'ONU demanés l'alliberament immediat dels Jordis i d'Oriol Junqueras , a més de reclamar indemnitzacions per a tots tres.

Pen Case List Full Web 2018 by naciodigital on Scribd

