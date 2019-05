«Arreglar» l'Osca-Nàstic de la temporada passada va costar uns 200.000 euros

El cas de la investigació sobre una organització que es dedicava a "arreglar" partits de futbol de Primera i Segona Divisió per obtenir beneficis en apostes esportives segueix avançant. El jutge d'instrucció número 5 d'Osca ha citat per aquest dijous els futbolistes i directius detinguts dimarts passat per presumptament pertànyer a una organització criminal per manipular els matxs.Un dels partits que està sota sospita és el de Segona Divisió entre l'Osca i el Nàstic de Tarragona, que es va disputar el 27 de maig de 2018, i també el de Primera entre Valladolid-València del passat 18 de maig, segons confirma Europa Press.El partit del Nàstic investigat, segons un document de la UEFA al qual ha tingut accés El País , va costar 200.000 euros. Segons el mitjà, en aquest informe hi consten proves que mostren que el resultat de 0-1 hauria estat pactat.En l'operació "Oikos", van ser arrestats diversos futbolistes el passat dimarts, entre ells l'exjugador del Reial Madrid Raúl Bravo, considerat el líder del grup, a més de Borja Fernández, del Valladolid; Carlos Aranda, exjugador de diversos equips de Primera; Samuel Saiz, jugador del Getafe; i Íñigo López Montaña, jugador del Deportivo.També va ser detingut el president de l'Osca, Agustín Lasaosa, i el cap dels serveis mèdics d'aquest club, Juan Carlos Galindo Lanuza. La investigació l'ha dut a terme la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV).El club de Tarragona recorda, a través d'un comunicat, que "el Gimnàstic que va interposar una denúncia per les falses acusacions que es van manifestar envers l’entitat grana i dels seus jugadors. Aquesta causa segueix oberta seguint el seu curs legal".A més apunten que el club "segueix vetllant per la integritat i el joc net i continua sumant esforços amb LaLiga a través del seu model de protecció d’integritat".

