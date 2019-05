La sanitat catalana també accepta els diners d'Amancio Ortega: inversió a Sant Pau contra el càncer

L'Hospital de Sant Pau ha inaugurat aquest dijous un nou accelerador lineal (AL) per al tractament del càncer, dels tres que rebrà gràcies a la donació de la Fundació Amancio Ortega. La inversió arriba després de la polèmica que va obrir Podem per campanya quan va criticar el el propietari d'Inditex per fer donacions a la sanitat pública mentre, segons els de Pablo Iglesias, eludeix responsabilitats contributives i permet l'explotació laboral a les seves fàbriques. "La sanitat no pot dependre de la caritat, de l'humor o de la bondat dels multimilionaris", va criticar el partit lila. Unes afirmacions que van indignar PP i Cs, que van lloar l'acció solidària d'Ortega.Es calcula que el nou aparell que estrena Sant Pau podrà atendre entre 400 i 500 pacients l'any, cosa que suposa que l'Hospital tractarà amb aquesta tècnica de màxima precisió, més de 2.000 pacients cada any, ja que a partir d'ara disposarà de 4 aparells com aquest.Els acceleradors lineals aporten molts avantatges als professionals i pacients però sobretot la precisió en el tractament que en molts casos, permet reduir els temps d'intervenció. Es preveu que a final d'aquest 2019, l'Hospital rebi el segon AL, i a principis del 2020, el tercer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor