Queixa per carta de Puigdemont i Comín al Parlament Europeu pel tracte «discriminatori»

Els representants legals de Carles Puigdemont i Toni Comín, eurodiputats electes de Junts per Catalunya (JxCat) des dels comicis de diumenge passat, han enviat cartes al president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, i al seu secretari general, Klaus Welle, després que ahir se'ls impedís l'accés a l'edifici . Davant d'aquest tracte "discriminatori", fonts de JxCat asseguren que s'han enviat dues missives en les quals es presenta una "queixa formal" per la decisió del Parlament Europeu, que sí que va permetre l'acreditació d'altres eurodiputats electes de l'Estat, com ara Juan Ignacio Zoido, del PP.Les mateixes fonts precisen que la carta dirigida a Welle també demana una còpia de la llista en la qual apareixen els noms dels eurodipitats electes que els van mostrar a l'entrada, així com la documentació on consti aquesta prohibició. La missiva inclou la reclamació pertinent per accedir a la gravació de les càmeres de seguretat que serveixin per provar tots els fets que van passar ahir a la tarda a Brussel·les.Puidgemont i Comín, a banda, també han enviat una carta a la Defensora del Poble a nivell europeu, Emily O'Reilly. L'expresident de la Generalitat i l'exconseller de Salut tenen intenció d'exercir com a eurodiputats, però ja estan notant les primeres traves i res fa pensar que l'Estat els ho posi fàcil per accedir al càrrec. La pretensió de l'equip jurídic de JxCat és que la qüestió es resolgui en el marc europeu i no en l'espanyol.

