La CUP, sobre l'oferta de Valls a Colau: «Res surt gratis»

La CUP alerta a Ada Colau que "res surt gratis". D'aquesta manera, Eulàlia Reguant ha valorat l'oferta de Manuel Valls de donar suport a la líder dels comuns en una hipotètica investidura com a alcaldessa sense cap condició a canvi. La fins ara regidora a l'ajuntament de la capital catalana i membre del secretariat nacional de la formació anticapitalista ha enviat un missatge clar: "En aquesta vida i, sobretot, en la política de certs personatges mai no hi ha res a canvi de res".Reguant ha assegurat que "la CUP estaria molt preocupada si, pel simple fet de continuar a l'alcaldia, s'acceptessin els vots d'un partit i d'un senyor que de manera claríssima ha estat aplicant polítiques racistes allà on ha exercit el poder". I ha afegit que per a l'esquerra independentista això és "inconcebible", perquè "dibuixa un mapa de la ciutat molt preocupant"."Nosaltres, durant la campanya, sempre vam dir que l'important no era la dicotomia Colau-Maragall, sinó qui condicionaria les polítiques després de les eleccions municipals ", ha continuat Reguant. I ha lamentat que "avui sembla que pot ser que ho faci un senyor racista, que va expulsar a milers de persones de l'estat francès i que ara s'erigeix en el centre del debat polític a la ciutat de Barcelona", ha afegit.La fins ara regidora al consistori de la capital catalana també ha assegurat que els preocupa "el cert blanquejament que s'ha fet, ha durant tota la campanya electoral del partit socialista a Barcelona ciutat" i ha insistit que el PSC, amb Jaume Collboni la capital catalana, "s'ha posicionat sempre de manera sistemàtica del costat de la repressió. Tot i així, Reguant ha reconegut que "els resultats són els que són i aquesta opció existeix.Per a la CUP, un possible govern entre ERC i els comuns és "probablement el millor que hi ha ara mateix", tot i que Reguant ha remarcat que aquest no seria el govern de la CUP: "Entendríem que hi pogués haver un acord entre ERC i Barcelona en Comú, i lamentem no ser-hi per tensionar-los cap a l'esquerra. Però bé, ja hi serem d'una altra manera", ha explicat Reguant. I ha afegit que la CUP recordarà als republicans i als comuns "moltes de les coses que van dir en campanya". I ha posat com a exemple que Ernest Maragall va dir que expropiaria els pisos turístics il·legals.

