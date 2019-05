Dimiteix un dirigent de Podem que va demanar a Pablo Iglesias que «callés la puta boca»

Àlex Rodenkirchen, exregidor de Podem Dénia (la Marina Alta), ha dimitit de tots els seus càrrecs en la formació morada i s'ha donat de baixa del partit, segons ha informat en un comunicat recollit pel Diari La Veu . En l'escrit remés, Rodenkirchen agraeix l'esforç i dedicació dels que han sigut els seus companys durant aquests anys, que, segons ha dit, "han fet un treball excepcional i són molt vàlids".La seva dimissió es va donar a conèixer aquest dimecres a la nit i va arribar després que, en quedar fora del consistori diumenge passat, retragués al líder del partit, Pablo Iglesias, les declaracions que va fer sobre les donacions a la sanitat pública de l'amo d'Inditex, Amancio Ortega, en la campanya electoral, perquè en la seva opinió els van perjudicar: "Convé, a vegades, que algun polític calle la puta boca. I demane disculpes i ho retire immediatament, però ens ha perjudicat".Segons exposa Rodenkirchen en l'escrit, "el moviment del 15-M, així com Podem, van néixer com un moviment social que reivindicava un país més just, farts de saquejos i mentides, això va ser el que em va enamorar de la formació morada".No obstant això, considera que "avui dia" la cúpula estatal està "molt lluny de l'ADN de Podem" i això, unit a la desfeta electoral patida en tot l'Estat i com a màxim responsable a Dénia, el porta a prendre la decisió "de dimitir i cursar baixa en la formació, almenys, fins que canvie la direcció del partit".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor