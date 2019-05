Moviments veïnals exigeixen habitatge públic a l'entorn de Fira Barcelona a Montjuïc

La presentació del projecte urbanístic Univers Montjuïc, que preveu una inversió de 380 milions d'euros per renovar l'espai que Fira de Barcelona té a la zona, ha provocat la reacció de diversos moviments veïnals, que s'han agrupat en la plataforma La Fira o la Vida.Reclamen que els terrenys que actualment ocupa la Fira de Barcelona es destinin a construir un "barri obert" que doni prioritat a l'habitatge públic i al comerç local. La plataforma denuncia que el recinte firal de Montjuïc ocupa 27 hectàrees de sòl públic municipal al centre de Barcelona llogat al Consorci de la Fira "per una mensualitat de dos cèntims d'euro el metre quadrat.Les entitats qualifiquen d'"opac" el projecte Univers Montjuïc i demanen obrir un debat sobre el futur dels terrenys que ocupa la Fira abans que acabi el contracte de lloguer l'any 2025.L'aposta de la plataforma és la creació d'un barri "mediterrani i obert" on es prioritzi l'habitatge públic, tenint en compte la situació d'emergència habitacional i l'encariment dels preus de lloguer a la ciutat. La Fira o la Vida argumenta, a més, que molts dels esdeveniments que acull el recinte firal promouen un model de ciutat contrari als interessos dels veïns. La plataforma posa els exemples de l'Automobile Barcelona perquè promociona la venda de vehicles privats "en la segona ciutat europea més contaminada" i del Mobile World Congress, que porta congressistes "perquè el precariat barceloní els hi posi tapes o els hi faci el llit".El manifest presentat per a plataforma compta amb una cinquantena d'adherits i demana "posar fi a un model de ciutat que beneficia les elits i esclafa les classes populars".

