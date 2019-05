L'AMI proposa als nous regidors que prometin el càrrec «per la República catalana»

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha enviat als regidors electes de les eleccions municipals del 26 de maig una proposta de text perquè jurin o prometin el càrrec "per la República catalana".Així consta en la imatge que el cap de llista d'ERC a Cardedeu i actual alcalde, Enric Olivé, ha penjat en el seu perfil de Twitter, recollida per Europa Press, en què mostra la targeta que ha rebut de l'AMI amb la fórmula que pretenen incorporar.L'AMI proposa que els regidors prometin el seu càrrec amb el següent discurs: "Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República catalana, i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada".

