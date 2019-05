JxCat no tindrà grup propi al Congrés

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha confirmat que els diputats de Junts per Catalunya (JxCat) no tindran grup propi al Congrés i estaran al mixt. La decisió s'ha pres per unanimitat i Batet ha justificat que es pren aplicant el reglament perquè la formació no compleix els dos requisits possibles: arribar als 15 diputats o aconseguir el 15% de representació a totes demarcacions on es presenta.La mesa tampoc accepta una petició de pròrroga i dona per constituïts els grups per a la legislatura. Pel que fa a ERC, la mesa ha acceptat un nou escrit on el partit exclou -tal com els demanaven- Oriol Junqueras per estar suspès. Per tant, el Grup Republicà tindrà catorze representants.

