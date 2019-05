Polèmica per la celebració de l'ascens del Llançà amb una «stripper» al camp

El CE Llançà va celebrar dissabte passat l'ascens a Segona Catalana i la jornada no hauria tingut més transcendència sinó fos perquè un dels actes organitzats va comptar amb l'actuació d'una stripper que va oferir un espectacle als vestidors. Ho ha avançat el Diari de Girona , que també n'ha publicat el vídeo.Tot plegat ha generat polèmica al municipi i el secretari del club, Francesc Romero, n'assumeix tota la responsabilitat. Romero argumenta que ell va programar els actes i que aquest en concret era l'únic que cap membre de l'equip va conèixer fins minuts abans de la celebració. Lamenta el rebombori que s'ha generat i assegura que, en cap cas, hi va haver una mala intenció ni una voluntat de "denigrar" la dona.Insisteix que tot es va fer amb una "actitud exemplar" i que ho pagarà de la seva butxaca. L'Ajuntament ha convocat una junta extraordinària per demà al matí per condemnar els fets i l'Institut Català de la Dona ja s'hi ha posat en contacte per demanar explicacions.

