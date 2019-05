​Identifiquen els autors de l'atac amb una escopeta d'aire comprimit a veïns de la Garriga

La policia local de la Garriga ha identificat els quatre autors de l’atac amb una escopeta de balins el dilluns el vespre en aquesta població del Vallès Oriental. Es tracta de tres noies i un noi, d’edats al voltant dels 25 anys i que viuen en una casa ocupada del municipi. Segons la investigació es descarta que el motiu de l’atac fos en el marc d’un joc de rol.El caporal de la policia local garriguenca, Pedro Garcia, ha explicat que, amb el suport dels Mossos d’Esquadra, han fet una investigació prenent declaracions als ferits i a diversos testimonis i analitzant les imatges enregistrades per diverses càmeres que hi ha a la zona. Això els ha permès identificar el vehicle des del qual es va disparar. Un cop es va poder registrar el cotxe -un monovolum- hi van localitzar balins, telèfons mòbils i eines de treball, però de moment no han pogut trobar l’arma.La policia garriguenca ha obert diligències penals pels fets als Jutjats de Granollers.

