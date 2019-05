La majoria d'espanyols vol Podem en un govern de coalició liderat per Sánchez

La majoria d'espanyols avala la demanda de Pablo Iglesias de tenir ministeri en un futur govern de coalició liderat per Pedro Sánchez. Així ha assenyala el baròmetre de maig del CIS , fet públic aquest dijous i en què un 50,2% aposta perquè tant el PSOE com Podem formin part de l'executiu, una majoria ajustada però clara, si es té en compte que un 8% dels enquestats no opinen sobre quina preferència tenen.En concret, un 34,1% preferiria un govern conformat per les dues forces de l'esquerra estatal, però també partits "nacionalistes no independentistes" com el PNB i un 16,1% sí que voldria independentistes en l'executiu. Tan sols un 7,9% vol que el PSOE governi en solitari, com pretén Sánchez , per sota del 24,5% dels que prioritza l'entesa entre socialistes. Un 6,1% encara somnia amb un tripartit de dretes.Pel que fa als catalans, l'aposta per una coalició entre PSOE i Podem assoleix el 78,1% dels suports. Només el 5,2% vol que els socialistes governin sols i fins i tot la meitat dels enquestats catalans voldria els independentistes dins de l'executiu. Així ho reclama, de fet, el 84,6% dels votants de JxCat i el 73,5% dels d'ERC.Sigui com sigui, un 42,6% dels enquestats, a nivell estatal, també defensen que s'hauria de reformar la Constitució perquè el president de l'executiu central no hagués de ser triat per majoria absoluta, per un 32,9% que ho rebutja i la resta no ho sap o no contesta.Preguntats per si canviarien el vot efectuat el passat 28 d'abril, en les eleccions estatals, només un 4,7% dels enquestats respon afirmativament (el sondeig es va fer entre l'1 i l'11 de maig, poc després de la votació), però aquest percentatge s'eleva fins al 21,5% en el cas dels electors de Vox. En cas de poder refer el vot, aquests es repartirien entre PP i Cs a parts quasi iguals. En les eleccions europees de diumenge passat, de fet, la formació ultra ja va perdre la meitat dels suports rebuts un mes abans.Pel que fa al vot directe que expressen els enquestats que farien, un 36,5% opta per PSOE i, en segon lloc, un 16,3% opta per Cs -tot i que això no es va confirmar en les europees, fetes després de l'enquesta-. Podem, amb el 12,3%, estaria al tercer lloc, per davant de l'11,4% de PP. Vox tan sols retindria el 5,3% dels suports.

