Tirabols, barreja i la guita «dels pobres» amenitzen el Cap d'Any Patumaire

Aquesta és la primera cita amb la Patum, una trobada festiva amb música, xocolata i barreja que se celebra a Berga el primer dimecres abans de la sortida del Tabal.

VÍDEO Així celebra #Berga el seu Cap d'Any Patumairehttps://t.co/X2iJoyWb2v pic.twitter.com/g8lsHHRJV1 — NacióBerguedà (@NacioBergueda) 29 de maig de 2019 El cicle patumaire ha començat. Quan només falten 20 dies per la Patum, els més impacients han pogut gaudir ja dels primers tirabols. És el cas dels centenars de persones que s'han aplegat aquest dimecres a la plaça de Sant Pere de Berga per celebrar el Cap d'Any Patumaire a partir de la mitjanit.Aquesta és la primera cita amb la Patum, una trobada festiva amb música, xocolata i barreja que se celebra a Berga el primer dimecres abans de la sortida del Tabal.

Músics tocant els primers compassos de Patum passada la mitjanit. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

La guita "de la Patum dels Pobres" perseguint els patumaires més impacients. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Els més impacients han celebrat el Cap d'Any a la plaça de Sant Pere. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Enguany, més d'una vintena de músics i moltíssimes persones s'han dirigit a plaça per gaudir i fer gaudir dels primers compassos de Patum. Els músics s'han posat a tocar melodies de Patum al punt de les dotze de la mitjanit i, poc després, han passat dues coses: el fotògraf i artista Jordi Plana ha encès les primeres guspires patumaires, amb una bengala en mà amb què ha anat amunt i avall per la plaça, i ha aparegut una guita casolana que ha fet les delícies de tothom.El guitaire Jordi València ha explicat aque és una guita que fa anys que guarda a casa, però també que és la mateixa que porta cada diumenge a la Patum dels Pobres, o també anomenada la Patum dels Torrats.Darrere de la peculiar guita, patumaires que la seguien i, al davant, persones que en fugien. Una primera mostra que, a menys de 20 dies per la gran festa berguedana, la ciutat ja té moltes ganes d'imbuir-se de l'esperit patumaire i el regust a pólvora.El Cap d'Any Patumaire ha tornat a recordar aquest any la figura de Pòlit Miró, un dels seus artífexs. En els seus inicis l'Agrupació Fotogràfica Tallers d'Arts i Oficis (AFTDAO) de Berga era l'encarregada d'organitzar aquesta primera cita de la ciutat amb la Patum, i quan l'entitat va desvincular-se'n, Pòlit Miró va seguir-ne el relleu i va mantenir-s'hi fidel per donar-hi impuls. Pòlit Miró va morir el novembre de 2017. Així que l'any passat, van ser Lluís Gual i Jordi Plana els encarregats de tirar endavant un Cap d'Any Patumaire molt especial que va homenatjar-lo projectant-ne la imatge a la façana de l'església de Sant Pere. Aquest any, la festa ha estat coordinada per Joan Salas, que ha explicat a aquest diari que la celebració de 2019 també en volia recordar la figura, aconseguint aplegar, per exemple, més músics que mai a les escales de la plaça de Sant Pere per posar les primeres notes a l'inici extraoficiós del cicle patumaire.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor