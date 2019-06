Aigües de Barcelona redueix la petjada de carboni més d'un 40%

Pràcticament el 100% de l’energia comprada en el cicle de l’aigua té garantia d’origen verd

Es pretén reutilitzar el 100% de l’aigua depurada, autoconsumir el 100% de l’energia necessària, reduir un 15% els fangs actuals i reaprofitar el 50% dels residus

La petjada de carboni mesura la quantitat de gasos d'efecte hivernacles, directes o indirectes, vinculats al cicle d'un producte o activitat. Es tracta d'un bon indicador de sostenibilitat i Aigües de Barcelona ha aconseguit reduir-lo un 40,6% des del 2015 . Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, que enguany es dedica a la lluita contra la contaminació, la companyia referma el compromís amb el desenvolupament sostenible, impulsant mesures per a minimitzar l’impacte ambiental, la potenciació d’energies netes i el foment de l’economia circular.Com ha aconseguit Aigües de Barcelona reduir les emissions d'efecte hivernacle? Una de les actuacions més notables ha estat l'aposta per la mobilitat sostenible, amb una flota de 120 vehicles 100% elèctrics, la més gran de Barcelona i certificada amb el segell de qualitat ambiental.També s'ha apostat per l'adquisició d’energia lliure d’emissions, aconseguint que pràcticament el 100% de l’energia comprada en el cicle de l’aigua té garantida l'origen verd. A més, s'han instal·lat plaques fotovoltaiques i pèrgoles de captació fotovoltaica, entre d’altres, que permeten cobrir un 10% de la demanda.La generació pròpia d’energia provinent de fonts alternatives als combustibles fòssils ha ajudat a reduir la petjada de carboni i a donar una segona vida als residus que es generen. Actualment, gairebé el 10% de l’energia consumida prové d’energia renovable generada a les instal·lacions d'Aigües de Barcelona.Ara bé, entendre la gestió com un cicle permet convertir els residus en recurs. En aquest sentit, es genera biogàs a partir dels fangs de depuradores i s’aporta per fonts alternatives que redueixen les emissions de metà, un altre gas d'efecte hivernacle. El 2018 es va aconseguir revaloritzar el 89% dels residus generats a les estacions depuradores i el 71% dels generats a les estacions de tractament d’aigua.Aigües de Barcelona està desenvolupant un projecte per convertir les estacions d’aigües residuals (EDAR) en ecofactories, és a dir, en plantes que siguin autosuficients i generin tota l’energia necessària per funcionar. El compromís amb el medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic i amb una gestió eficient dels recursos fa imprescindible apostar per un model d’economia circular del cicle de l’aigua.Per això l’estratègia d’Aigües de Barcelona passa per convertir el sanejament en la peça angular de tot el procés per fer que no sigui el final del cicle, sinó l’origen del reaprofitament de l’aigua. Això permetria fer front a la disponibilitat limitada dels recursos a la nostra conca hídrica i al creixement de la població.Com a projecte pioner, actualment hi ha en marxa la transformació de l’EDAR del Baix Llobregat en ecofactoria. A banda de ser autosuficients energèticament, l’objectiu és generar un excedent d’energia per a usos industrials, de mobilitat, etc. i estar integrats a l’entorn, generant impactes positius per al medi ambient i la societat.Es pretén obtenir la reutilització del 100% de l’aigua depurada, autoconsumir el 100% de l’energia necessària, reduir un 15% els fangs actuals i reaprofitar el 50% dels residus que es generen actualment. Això implicarà una reducció de la petjada de carboni, una millora de la qualitat ambiental i de la disponibilitat d’aigua i una eficiència més alta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor