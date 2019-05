Un pacte amb el fiscal rebaixa a un any de presó la condemna a nou estudiants per lesionar mossos

Surten les 9 encausades. Estem amb vosaltres! pic.twitter.com/zdVjSUpYgt — LaPúblicaAJudici (@PublicaJudici) 30 de maig de 2019

🔴 Surten els 9 estudiants de la @PublicaJudici de l’Audiència Provincial!



Fora, centenars de crits de suport i solidaritat! pic.twitter.com/iniGyFPPVW — SEPC (@SEPC_nacional) 30 de maig de 2019

Nou universitaris han acceptat aquest dijous penes de sis a dotze mesos de presó per atacar antiavalots dels Mossos d'Esquadra en una manifestació estudiantil el maig del 2017. Els joves s'enfrontaven a penes de fins a quatre anys de presó pels delictes de desordres públics, atemptat a l'autoritat i lesions, però les defenses i la fiscalia han pactat una rebaixa de la condemna, cosa que els permetrà no ingressar a presó.Segons el relat de fets que han acceptat els acusats, la tarda de l'11 de maig del 2017 el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalanas (SEPC) va convocar una manifestació a la plaça Universitat de Barcelona per demanar una rebaixa del 30% en les taxes universitàries, la seva gratuïtat progressiva i l'equiparació dels preus de graus i màsters. Allà s'hi van concentrar unes 800 persones, que van baixar pel carrer Pelai, plaça Catalunya i Fontanella, recorregut durant el qual es van llençar ous de pintura contra diversos establiments comercials i contra els Mossos d'Esquadra que protegien El Corte Inglés de la plaça.La manifestació va seguir per la Via Laietana, al final de la qual, davant la Secretaria d'Universitats, s'hi van acabar aplegant entre 300 i 400 manifestants. Allà hi havia quatre furgonetes dels antiavalots protegint l'edifici, així com diversos agents a peu de carrer. Els concentrats van llençar bengales i pots de fum, i es van asseure al mig del carrer. A més, alguns dels manifestants, ara acusats, haurien utilitzat les banderes contra els agents. Dos mossos van patir lesions lleus.

