​El petó més reivindicatiu del Casament a Pagès

“Avui hem anat a la Festa de la llana i Casament a Pagès que se celebra cada any a Ripoll. Primer de tot vull felicitar als nuvis la Natàlia i en Jordi i agrair poder compartir un dia tant bonic.I aprofitant que ahir era el dia mundial contra la Lgtbi fòbia... M'agradaria fer una reflexió.De petita sempre havia dit que de gran em voldria casar per aquesta festa. Ara que sóc gran no tinc clar si el dia que em vulgui casar ho podré fer en aquesta festa que tant m'agrada...Penso que les tradicions són boniques, i s'han de cuidar, però també penso que s'han d'adaptar i millorar en tot allò que no fèiem bé i que ara fem millor. La cultura és viva, l'amor és lliure...Desitjo que ben aviat veiem un Casament a Pagès amb dues noies o amb dos nois com a protagonistes”.És la profunda i sincera reflexió de Marina Prat, una cantautora ripollesa de 26 anys, al voltant de la possibilitat que hi hagi un enllaç homosexual a la tradicional festa del Casament a Pagès de Ripoll, que enguany es va celebrar el diumenge 19 de maig La Marina ho ha publicat a Instagram, amb una foto que no deixa indiferent a ningú: hi apareix ella fent-se un petó amb Roser Capdevila, al davant del monestir de Ripoll. Totes dues van vestides de manera tradicional. La fotografia ha tingut un gran nombre de “m’agrades” i molts comentaris.Les dues noies de la foto són molt conegudes al municipi. Roser Capdevila, que està vinculada a l’organització de la festa, anava de número 5 a la llista d’ERC a les passades eleccions municipals i es va quedar fora del consistori (els republicans van treure tres regidors a l'Ajuntament de Ripoll).

