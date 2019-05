El PSOE s'obre a incorporar membres de Podem al govern espanyol però sense formar coalició

El coordinador del PSOE per als pactes postelectorals i ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, no s'oposa a la incorporació de membres de Podem al govern de Pedro Sánchez, però ha deixat clar que aquesta possibilitat, de concretar-se, no arribaria a ser una coalició."El terme coalició no ens agrada. Podríem, en un moment donat, plantejar-nos la incorporació de membres d'altres formacions, en aquest cas de Podem, però no sota la fórmula de la coalició", ha precisat en declaracions a Antena 3 Ábalos ha argumentat que la fórmula de la coalició tindria sentit si entre PSOE i Unides Podem sumessin majoria absoluta, el que no és el cas. Per arribar a aquesta majoria, el PSOE necessita recórrer a altres forces polítiques "i que no siguin reactives". Per la qual cosa creu que "té més marge un govern socialista de tirar endavant una agenda progressista sense els condicionants que pot suposar una altra fórmula".Dit això, Ábalos ha incidit que el PSOE considera Podem "un soci programàtic prioritari" i ha donat més importància a acordar amb ells "programes de transformació social que no presències en el govern". "Preferim parlar de què farem que no pas parlar de qui ho farà", ha resumit.El PSOE està convençut, a banda, que "un govern socialista, obert a persones independents, de prestigi, però d'orientació socialista", seria "més eficaç i fins i tot millor per a Podem", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor