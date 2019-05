Augmenta la pressió a Glovo arran de l'accident mortal d'un treballador

L'accident mortal d'un repartidor que treballava per Glovo, dissabte a la tarda a Barcelona, ha fet incrementar la pressió a la companyia. Aquest dijous la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i la plataforma RidersXDerechos han instat Inspecció de Treball a investigar la mort del rider, que Glovo assegura que no tenia registrat. Si no ho fa, ho sol·licitaran a treavés d'una denúncia.El sindicat i la plataforma ja van denunciar el juliol del 2018 Glovo per vulneració dels drets dels treballadors i també van fer el mateix amb Deliveroo. A més, recorden que Inspecció de Treball ja s'ha pronunciat a favor de reconèixer els riders com a falsos autònoms, però tot i que Inspecció va assegurar al febrer que donaria d'alta a la seguretat social els repartidors de Glovo a Barcelona, els col·lectius asseguren que la mesura encara no s'ha aplicat. "La mort [del repartidor a Barcelona] és fruit d’un model que tots ja coneixíem, que representa una selva laboral", ha valorat el portaveu de la IAC, Marc Casanovas, en una roda de premsa al Col·lectiu Ronda.Glovo va anunciar a través d'un comunicat que tot i no tenir registrat el treballador que va morir en l'accident, la companyia assumiria totes les despeses equivalents a les que hauria cobert l'assegurança dels repartidors. Amb tot, la IAC i RidersXDerechos demanen que Inspecció de Treball intervingui en el cas i determini si el jove que va morir atropellat estava exercint com a fals autònom. "Això podria suposar una cadena de conseqüències per a l'empresa", ha assegurat el portaveu de RidersXDerechos, Oriol Alfambra.Més enllà de les accions que pugui dur a terme Inspecció de Treball, Glovo s'ha posat en contacte amb el sindicat i la plataforma per valorar la possibilitat d'obrir negociacions sobre les condicions dels repartidors.Tant Alfambra com Casanovas es mostren disposats a negociar però insisteixen que la demanda de mínims de la IAC i RidersXDerechos és que l'empresa reconegui la relació laboral entre Glovo i els repartidors i que, per tant, els incorpori com a assalariats. "Cal complir el mandat de l'autoritat laboral", ha demanat Alfambra. "A partir d'aqií, caldria treballar per un conveni col·lectiu", ha apuntat Casanovas.La plataforma insisteix en la negociació com a via indispensable per acabar amb la precarietat en el sector i lamenten que l'acostament de Glovo s'hagi produït després de la mort d'un repartidor. "No és una desgràcia, és una negligència", ha etzibat Alfambra.La representant de RidersXDerechos Núria Soto ha assegurat que l'empresa coneix des de fa temps que hi ha persones que subarrenden comptes de repartidors per poder ingressar diners en negre i ha relatat la seva experiència com a treballadora al sector. "Tots ens hem saltat un semàfor per les pressions de l'empresa. A mi l'empresa em va escriure per informar-me que els meus temps havien pujat", ha explicat.En aquest sentit, Soto ha assegurat que l'accident laboral mortal no és un cas aïllat sinó que és representatiu del model d'economia de plataforma, en què es basen empreses com Glovo. Per això, Soto ha demanat un posicionament a les administracions sobre les condicions laborals dels repartidors.

