La CUP justifica el retrocés electoral: «Catalunya ha votat 'no' al canvi»

"Catalunya ha votat no canvi". D'aquesta manera, Eulàlia Reguant ha valorat aquest dijous al migdia els resultats de l'esquerra independentista a les eleccions municipals d'aquest passat diumenge. Reguant, membre del secretariat nacional de la formació anticapitalista, ha reconegut que "els resultats del 26-M són poc positius per la unitat popular i per aquells moviments que defensen tesis rupturistes" i ha remarcat que "la sociovergència, amb ERC sent la nova força de centre del país, és el nou mapa que hi ha al Principat".Reguant ha afirmat que els comicis municipals "han estat un nou episodi del cicle electoral que va començar el 21-D" i que s'han d'entendre dins d'un moment de "ressaca post referèndum". En aquest sentit, ha ha fet autocrítica: "Com a moviment, no hem sabut articular una proposta clara que fes front a la retòrica republicana -o discurs d'implementació d'una república imaginària- i que, per tant, posés al centre, de manera clara i transversal, propostes concretes per a la millora de les condicions de vida de les classes popular i per la consecució dels drets socials, civils i polítics i, per tant, també del dret a l'autodeterminació".Reguant ha assegurat que "la inacció política de l'independentisme institucional ha portat a una desescalada del conflicte democràtic, situant el PSOE com un interlocutor vàlid per un diàleg que ha nascut viciat, perquè no reconeix el dret a l'autodeterminació", ha afegit. Reguant -que ha recordat que "el PSOE és un dels responsables de la modificació de l'article 135 de la constitució i de l'aplicació de l'article 155 al Principat- ha afirmat que "la tendència positiva del PSOE a l'Estat té a veure en el fet que s'ha situat aquesta força política com una falsa força política de centre i com a alternativa a l'augment de extrema dreta i a la por a les seves polítiques racistes, feixistes i xenòfobes".Fent un anàlisi global dels resultats a tot el territori, Reguant ha afirmat que "la CUP ha tingut uns bons resultats arreu del principat, llevat de la corona metropolitana". I ha reconegut que "cal iniciar una reflexió per poder aprendre dels encerts i dels errors i d'entendre què ha provocat la caiguda de vots en aquestes zones i en aquestes ciutats de la corona metropolitana". Reguant ha assegurat que "en aquesta zona, la CUP entén que existeix una dinàmica de recentralització del poder" i que això, d'alguna manera, ha estat "negatiu" pel municipalisme que representa i exerceix l'esquerra independentista.Tot i així, la regidora en funcions ha destacat que de les 208 candidatures de la CUP, la formació ha aconseguit presència a 167 ajuntaments dels Països Catalans. I que l'esquerra independentista ha aconseguit la victòria a 21 municipis, dels quals 14 amb majoria absoluta, després de les eleccions municipals del 26-M.

