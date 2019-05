​Començar a fumar en edats precoces augmenta el risc de morir i de patir malalties cardiovasculars

Una persona que comenci a fumar els 12 anys té més risc de patir una malaltia cardiovascular i de morir que una que ho faci a partir dels 18. Un estudi liderat per investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), metges de l'Hospital del Mar i el CIBER de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV), i que es publica a la revista Preventive Medicine , conclou que una edat precoç d'inici al consum de tabac es relaciona amb un augment de la mortalitat dels fumadors.Segons l'estudi, cada any que s'avança l'edat d'inici al tabac, s'incrementa un 4% el risc de morir. Els investigadors creuen que el sistema cardiovascular és especialment sensible als efectes tòxics del tabac quan s'està desenvolupant."En aquest estudi el que hem volgut respondre és si, en les persones fumadores, l'edat d'inici és un factor afegit al risc que ja tenen pel fet de fumar", assenyala el coordinador del Grup d'Epidemiologia i genètica cardiovascular de l'IMIM, doctor Roberto Elosua, que ha liderat l'estudi juntament amb el director del Programa d'Epidemiologia i Salut Pública d’aquesta institució, el doctor Jaume Marrugat, i el cap del Servei de Cirurgia Vascular de l'Hospital del Mar, el doctor Albert Clarà.

