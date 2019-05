El missatge de Puigdemont als 1.025.411 votants de JxCat a les europees

Després que ahir a la tarda funcionaris del Parlament Europeu no el deixessin entrar, Carles Puigdemont ha enviat un missatge als 1.025.411 votants de Junts per Catalunya a les eleccions europees del passat 26-M. "Els vostres vots no valen menys que els d'aquells que han votat PP, Ciudadanos o PSOE. Si fos així, s'hauria acabat la democràcia a Europa", ha dit l'expresident a l'exili, que ha reblat que lluitarà fins al final perquè es respectin els seus drets polítics.Dimecres a la tarda, ni Puigdemont ni Toni Comín van poder entrar al Parlament Europeu per començar els tràmits per ser eurodiputats. En una atenció als mitjans a les portes de l'eurocambra, el candidat de JxCat va denunciar la situació i va anunciar que emprendria accions legals: " No ens han deixat entrar al Parlament Europeu . Han dit que és perquè Espanya no havia enviat la llista oficial d'eurodiputats, però aleshores com és que altres diputats espanyols sí que han pogut entrar? No ens han donat més explicacions. Estem iniciant tots els tràmits legals per denunciar aquesta violació de drets fonamentals".Puigdemont i Comín són eurodiputats electes, però no han pogut fer-se la fotografia oficial ni entrar a les instal·lacions, on sí que entren altres polítics que també van aconseguir representació en els comicis. Segons ha assegurat Puigdemont, l'ordre de vetar-los l'entrada l'ha donada el secretari general del Parlament Europeu.Fonts del Parlament Europeu han confirmat que els nous diputats poden obtenir "una acreditació provisional per facilitar el seu accés al Parlament mentre no arriben les comunicacions oficials dels estats membres" amb la llista definitiva d'eurodiputats. Amb tot, des de la cambra asseguren que es reserven el dret a "no concedir cap facilitat fins a assegurar-se que la persona ha obtingut l'acta de diputat".

