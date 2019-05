Collboni pressiona Colau per acordar un govern amb el PSC amb el suport de Valls

El cap de llista del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, pressiona Ada Colau per acordar un govern de Barcelona en Comú i els socialistes amb el vot "sense condicions" de la candidatura de Manuel Valls a la investidura. Collboni ha dit a TVE que espera reunir-se amb l'alcaldessa en funcions "en els propers dies" per explorar aquesta possibilitat, i ha insistit que el seu compromís és tenir un alcalde progressista i un govern fort que no sigui independentista.Ha subratllat que el suport de Valls no té cap contrapartida, i això deixa "un gran marge de maniobra per establir un programa de govern a favor de l'habitatge i les polítiques socials, que és el que la gent ha votat", ha reiterat. També ha apuntat que per a ell no és cap problema que Colau sigui l'alcaldessa, perquè va obtenir millors resultats.Collboni ha apostat per formar un govern "d'esquerres, ampli i sòlid", com els que hi havia a la ciutat abans, i ha recordat que entre comuns i PSC sumarien 18 regidors. "La gent ens està demanant més seguretat, polítiques socials. El que no ens està demanant la gent és que seguim alimentant el procés, la inestabilitat", ha argumentat.

