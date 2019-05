Valls no preveu un trencament amb Cs malgrat les discrepàncies

El candidat de Barcelona pel Canvi-Cs Manuel Valls no preveu un trencament amb Cs tot i les discrepàncies sobre l'escenari postelectoral a Barcelona i s'ha mostrat convençut que s'acabaran trobant. Valls insisteix a donar els seus sis vots "sense condicions" per facilitar un govern amb Ada Colau com a alcaldessa i el socialista Jaume Collboni. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Valls ha explicat que Arrimadas té molt caràcter però que sap que ell també té molt caràcter sobre la seva independència. I ha recordat a Cs que no hi ha cap possibilitat perquè Collboni sigui alcalde. "Barcelona no és només cosa de partits", ha afegit.Segons Valls, "hi ha un perill més important que el populisme, que és l'independentisme". I en aquest sentit, ha defensat l'escenari en què Colau repeteixi d'alcaldessa, tot i que durant tota la campanya electoral ha dit que votar Valls volia dir fer fora Colau de l'ajuntament. Ha argumentat que ara els barcelonins ja han votat i que s'ha d'escollir "entre dos mals". "Jo no vull que Barcelona tingui un alcalde independentista. I no crec que Cs vulgui que hi hagi un alcalde independentista", ha afegit.En aquest context, ha lamentat que el cap de llista d'ERC, Ernest Maragall, vulgui fer de Barcelona la "palanca de la república catalana" i ha posat d'exemple que des de diumenge només ha parlat de "repressió" i de "drets dels presos".Valls ha explicat que els 6 regidors escollits de la seva candidatura estan d'acord en la decisió d'oferir els seus vots "sense condicions" a un govern Colau-Collboni i ha defensat que "no hi ha cap altra solució" per evitar un alcalde independentista. En aquest sentit, ha defensat que no hi ha cap fissura dins dels 6 regidors de la seva candidatura malgrat que Cs s'ha desmarcat de Valls dient que només contempla un govern amb Collboni d'alcalde. L'ex-primer ministre ha dit que a ell també li agradaria però ha afegit que "no és possible" perquè els 8 regidors de Collboni i els 6 de Valls no sumen suficients vots.Preguntat per l'informe del grup sobre detencions de les Nacions Unides que demana l'alliberament d'Oriol Junqueras, Jordi Cuixrt i Jordi Sànchez, Valls no li ha donat gaire importància i ha considerat que no se li ha de fer cas. Així mateix, ha recordat que no es tracta d'una "sentència jurídica"

