Colau nega que en les converses amb ERC hagi acceptat que Maragall sigui alcalde

L'endemà dels primers contactes entre Ernest Maragall i Ada Colau per negociar un acord d'investidura a Barcelona, l'alcaldessa en funcions s'ha pronunciat sobre l'estat de les negociacions. I Colau s'ha mostrat ferma en la voluntat d'explorar un "acord ampli i estable" amb ERC i el PSC, que els republicans desestimen, fet que aboca les converses a una resolució que no s'aclarirà fins a la sessió d'investidura, tal com detallava NacióDigital . Ara bé, la líder dels comuns ha negat que en la reunió d'aquest dimecres amb ERC hagi acceptat que Maragall sigui alcalde, una afirmació que el mateix cap de cartell dels republicans va verbalitzar.En una entrevista al programa Els matins de TV3 , Colau ha demanat a Maragall ser "curosos" en l'explicació del contingut de les negociacions. Segons el relat de l'alcaldessa en funcions, en la trobada d'ahir amb Maragall es van limitar a orientar el diàleg en les "propostes concretes". Colau sí que va manifestar que no accepta cap entesa que inclogui Junts per Catalunya i Maragall li va refermar que pensa el mateix del paper del PSC. Tanmateix, aquest dimecres Colau ha recordat que, arreu del territori, republicans i socialistes sí que estudien aliances postelectorals. "Això que no quadra [un acord amb ERC i PSC] està per veure. Queden 15 dies per a la investidura", ha insistit la candidata de Barcelona en Comú.Després de l'oferiment de Manuel Valls -disposat a cedir-li els seus vots sense condicions per fer-la alcaldessa i així evitar un govern independentista a Barcelona-, Colau ha recalcat que la seva "obligació" és buscar acords amb forces progressistes. No ha volgut respondre, però, si en la sessió d'investidura acceptaria els vots de Valls per revalidar l'alcaldia. "A Barcelona en Comú hi ha un acord unànime per fer pactes progressistes", s'ha limitat a dir, fugint d'una resposta taxativa. "No estic rebent pressions", ha insistit.Colau ha explicat, tal com va apuntar aquest diari, que ja ha iniciat contactes amb Jaume Collboni per poder concretar una trobada, que de moment no té data. L'alcaldessa en funcions també ha revelat que ha intercanviat missatges, en el marc d'una "relació cordial", amb Elsa Artadi i Manuel Valls, però que no té previst obrir-hi cap tipus de negociació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor