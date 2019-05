Arriba l'estiu i les primeres nits tropicals

Els models meteorològics mantenen l'estabilitat tot el cap de setmana. L'ambient serà càlid al centre del dia. #meteocat pic.twitter.com/gCPpVyih7A — Meteocat (@meteocat) May 29, 2019



Ara sí! L’estiu ja ha arribat i podrem guardar abrics i jerseis als armaris. Almenys això és el que apunta la previsió meteorològica per als propers dies. Segons el Servei Meterorològic de Catalunya , el canvi de temps ja començarà aquest dijous, amb una nova pujada de les temperatures que poden arribar als 25ºC a molts punts de l’interior i que localment s'acostaran als 30º C a Ponent i l'interior de la vall de l'Ebre.Les temperatures continuaran pujant demà i durant tot el cap de setmana i dilluns, on tocaran sostre. El mercuri es podria moure entre els 28 i els 33ºC al centre del dia i podrem “gaudir” ja de les primers nits "tropicals", que no baixaran dels 20ºC.Durant el cap de setmana farà sol a tot arreu, amb nuvolades poc importants que poden donar algun ruixat aïllat al Pirineu. A la costa hi poden haver boires matinals.

