La Guàrdia Civil expedienta l'agent que va emmanillar un veí de Fonollosa l'1-O

La Guàrdia Civil ha obert un expedient disciplinari contra l'agent que va emmanillar un veí de Fonollosa durant el referèndum de l'1-O, segons ha confirmat al'advocat que defensa els afectats per les càrregues de l'1-O al Bages, David Casellas.L'agent està imputat per un delicte de detenció il·legal arran de la denúncia que van presentar els advocats bagencs i haurà de declarar per aquest motiu el pròxim 26 de juny al jutjat número 2 de Manresa.La denúncia compta amb l'adhesió del fiscal i també amb una resolució favorable de l'Audiència Provincial. Segons ha explicat Casellas, aquest és el primer cas del qual es té constància que la mateixa Guàrdia Civil estigui investigant internament una actuació relativa als fets de l'1-O.

