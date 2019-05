La Diputació de València inicia a Paterna l'exhumació de 147 víctimes del franquisme

La Diputació de València ha iniciat els treballs d'exhumació i identificació a la fossa número 127 del cementeri municipal de Paterna, segons informa el Diari la Veu . Allà s'espera poder recuperar les restes de 147 víctimes de la repressió franquista naturals de Manises, Ontinyent, Alzira, Badajoz, Terol i Albacete que van ser afusellades els dies 13, 24 i 27 de juliol del 1940.En paraules de l'arqueòloga responsable de Cavea Patrimonio Cultural, Victoria Domínguez, l'objectiu és "saber qui són aquestes persones, amb els seus noms i cognoms, per poder assignar les restes al familiar que les està buscant". Domínguez ha assenyalat la importància d'un treball exhaustiu per a aconseguir-ho: "Estarem excavant durant tres mesos i mig i tenim un laboratori de campanya dins del cementeri perquè, a mesura que extraguem les restes, puguem realitzar les mostres d'ADN". L'arqueòloga també ha explicat que "és important que el treball d'exhumació i l'estudi antropològic es facen al mateix temps i s'evite la contaminació de les restes".El president de l'Associació de Víctimes del Franquisme de la Fossa 127, Juan José González, qui confia poder trobar les restes del seu avi, ha destacat la importància "que per fi hi hagi hagut voluntat política perquè cada família pugui recuperar les restes dels seus familiars". "A la meva àvia, que em va criar, li vaig prometre que trauria el meu avi. Des de xicotet venia ací amb ella perquè tenim indicis, i ens hem documentat sobre això, que el meu avi Antonio Alcàsser, que era tinent d'alcalde de Manises, està enterrat ací", ha explicat.Es tracta de l'última exhumació de la legislatura, segons ha indicat la responsable de l'àrea de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo, que ha assistit a l'inici d'aquesta intervenció i ha recordat que la Diputació "ha estat la primera administració valenciana que ha optat per fer possible la realització de les exhumacions". En aquest sentit, Pérez Garijo ha subratllat la necessitat que "les famílies puguin trobar les restes dels seus éssers estimats, després de dècades de calvari esperant per a poder fer-ho, i, d'aquesta manera, contribuir a recuperar la dignitat del país".A més de les actuacions que s'estan realitzant al cementeri de Paterna, també s'han obert més d'una desena de nínxols i fosses comunes mitjançant subvencions de la Diputació de València en altres localitats de la demarcació, com ara Ontinyent i Castelló de la Ribera.Entre els anys 2016 i 2018 la corporació ha destinat 1.138.000 euros a exhumacions i 225.000 euros s'han invertit en la retirada de plaques, la construcció de monòlits i la identificació de llocs i edificis simbòlics. Amb el pressupost del 2019, que sobrepassa el milió i mig d'euros, la Diputació facilitarà l'exhumació de 750 cossos de persones represaliades per la dictadura franquista.

