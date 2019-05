Controlat l'incendi de Pradell de la Teixeta, que ha cremat unes 10 hectàrees de bosc

Els Bombers han donat per controlat a les 6.38 hores d'aquest dijous l'incendi de Pradell de la Teixeta (el Priorat) que des de dimecres a la tarda ha cremat una superfície forestal d'unes 10 hectàrees, segons estimacions dels Agents Rurals. Nou dotacions terrestres dels Bombers continuen remullant la zona per evitar revifades.Ja es va donar per estabilitzat el foc dimecres a la nit i Protecció Civil va tancar el pla Ferrocat, aixecant la restricció al trànsit ferroviari de la R15. El foc, afectat per vent mestral, estava situat entre les vies del tren i la carretera TV-3223, a prop de l'estació.El dispositiu d'extinció va comptar dimecres amb l'actuació d'una trentena de dotacions terrestres amb el suport de sis mitjans aeris (dos helicòpters i sis avions de vigilància i atac). També hi van treballar quatre vehicles dels Agents Rurals, tres unitats de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i quatre ambulàncies del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) amb caràcter preventiu. Cap persona va resultar ferida i tampoc va ser necessari fer cap desallotjament.A causa de l'incendi, i a petició de Bombers per facilitar les tasques d'extinció, es va interrompre la circulació de trens de la línia R15 entre Falset i Pradell de la Teixeta.

