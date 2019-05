VÍDEO Dimiteix un polític de Vox per un tutorial sobre la burundanga: «Torna boges les ties»

Nou escàndol d'un polític de Vox. En aquest cas, del coordinador del partit d'extrema dreta al municipi de Moguer, a Huelva, Luis Mántaras. Tot plegat va esclatar ahir, quan va començar a córrer per la xarxa un vídeo on Mántaras feia una mena de tutorial sobre l'ús de la droga burundanga.S'hi referia com una droga "que col·loca les ties". "Els en dona i les torna boges", deia. Explicava que de la burundanga se'n menja la llavor "i col·loca que t'hi cagues". I també feia referència a "la Manada": "Els en dones a les ties i passen coses que... no sé... 'la Manada' i no sé què".El vídeo es va publicar dissabte, en plena jornada de reflexió abans de les eleccions municipals. Va aixecar molta polseguera i Mántaras ha acabat dimitint. Segons ell, es tracta d'una "broma desafortunada, privada i antiga" que ha entelat "la feina que s'ha anat fent fins avui".

