El PP manté els dos regidors a Barcelona després del recompte definitiu

La Junta Electoral ha fet aquest dimecres el recompte definitiu de les eleccions municipals, que era un fet seguit amb tensió en les sales de màquines dels partits. Hi havia el temor que es produís alguna sacsejada de sòl electoral que suposés un canvi en la composició del consistori. Un dels partits que vivia aquest dimecres amb més expectació era el PP. Després de revisar les actes impugnades i els vots nuls, el Partit Popular ha mantingut la seva representació municipal a Barcelona, que havia assolit superant per molt poc la barrera del 5% dels sufragis.L'empresari Josep Bou, el cap de llista fitxat per Pablo Casado com a independent, i el número dos de la llista dels populars, Òscar Ramírez, president provincial de la formació a Barcelona i un home, per tant, de l'aparell del partit, no veuen alterada, per tant, la seva posició i seran presents en un consistori molt fragmentat.Pel Partit Popular, el resultat té un significat històric després d'una campanya i d'un recompte dramàtics. La direcció popular, la catalana i l'espanyola, eren conscients que continuar a l'Ajuntament de Barcelona era "vital" per ells. Només 45 vots separaven els populars de restar fora de la Casa Gran. Hagués estat el primer cop des de l'any 1983 que el PP -abans Coalició Popular- no tingués presència a l'Ajuntament de Barcelona.

