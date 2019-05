La Moncloa s'ofèn pel dictamen de l'ONU i posa en dubte la seva imparcialitat

El govern espanyol ha dubtat de la "imparcialitat" i "independència" de l'informe del grup de treball contra les Detencions Arbitràries de l'ONU, que veu la detenció dels líders independentistes com un intent de "reprimir" i "silenciar" les seves idees . Fonts de Moncloa han posat el dubte el coneixement dels redactors de l'informe del cas d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i han contestat que a l'Estat no es jutja les persones "per les seves idees".Moncloa veu "especialment greu" que el document s'hagi publicat abans que el judici al Tribunal Suprem contra els líders independentistes quedi vist per sentència: "Una lamentable circumstància que podria ser interpretada com una interferència en un procés penal en marxa", apunten les mateixes fonts. També han afirmat que cal millorar els mecanismes de control del grup de treball "per evitar la seva utilització amb fins espuris" i demana als seus responsables que estiguin alerta "davant dels intents de manipulació i desinformació als quals puguin estar sotmesos".El govern espanyol rebat l'informe i acusa els redactors de no saber de quins delictes estan acusats a l'Estat Junqueras, Sànchez i Cuixart i retreu que "considerin que és legal a Espanya la convocatòria d'un referèndum d'independència d'una part del territori, quan és clarament contrària a la Constitució". A més, Moncloa diu que l'informe dona per fet que les concentracions de setembre de 2017 eren a favor de l'1-O i no "destinades a obstaculitzar l'actuació de comissions judicials".També retreu que el document "no té en compte el principi de separació de poders i la independència judicial" i demana al govern espanyol que "adopti mesures que només corresponen al poder judicial". A més, Moncloa condemna que els redactors de l'informe "donin per cert que a Espanya es jutja a les persones per les seves idees, i no pels seus actes, obviant que a Catalunya qui expressa idees independentistes no és perseguit per la justícia".

