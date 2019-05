Òmnium, al PSOE: «L'alliberament dels presos no només és el clam del 80%, ara també és el de l'ONU»

"Catalunya és plural, diversa i té formes molt diferents d'entendre com ha de ser. A vegades, fins i tot contradictòries". Ho precisava aquest dijous al vespre el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, en l'acte de la plataforma Som el 80%, des del Museu Marítim de Barcelona. Una trobada política, social i cultural, que ha anat sumant valor durant el dia, quan s'ha conegut l'informe del Grup de Treball contra la Detenció Arbitrària de l'ONU, que reclama l'alliberament immediat de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Oriol Junqueras.Gasolina per a Òmnium i per a totes les veus del sobiranisme. Minuts abans, l'advocat internacional dels presos a l'ONU, Ben Emmerson, advertia que si l'estat espanyol no deixava en llibertat els líders polítics actualment empresonats, seria considerat "culpable" i "antidemocràtic" a ulls d'Europa. I en aquest sentit també ho ha volgut remarcar el vicepresident de l'entitat presidida per Jordi Cuixart. L'alliberament dels presos, ha dit, "no és només el clam del 80%, sinó ara també el clam de les Nacions Unides".Un missatge que Mauri ha aprofitat per enviar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha recordat la responsabilitat de complir els mandats internacionals, justament en el tram final del judici de l'1-O al Suprem: "En els pròxims dies, la nostra societat s'hi juga moltíssim, i per això demanem a Sánchez que faci passes valentes cap endavant, que un govern democràtic ha de fer cas a les Nacions Unides".Aquest dimecres també ha estat el dia que les acusacions s'han ratificat en els seus informes finals de conclusions, i han tornat a demanar penes de fins a 25 anys per rebel·lió i sedició . Òmnium -sota la bandera del 80% del sobiranisme- ha apel·lat el PSOE perquè informi la Fiscalia i insti l'Advocacia de l'Estat a "rectificar" i, com demana l'ONU, "retirar els càrrecs als presos", posant-los immediatament en llibertat. "Aquest sí que seria un gest per encetar un camí de diàleg", ha afirmat.Mauri, que intervingut a l'inici de la trobada, ha advertit que "l'enrocament" en la repressió i la presó als líderes independentistes seria una "pèssima i perillosa notícia" per a la societat catalana, però també espanyola. I ha instat a construir sòlida aquesta unitat del 80%, que des de fa mesos lidera l'entitat amb milers d'adhesions, i que agrupa el conjunt del sobiranisme per lluitar pels drets i les llibertats fonamentals i els principals consensos de país. Consensos, ha repetit Mauri, que han d'aplegar "àmplies majories en la cohesió social, el diàleg, i els drets socials, civils i nacionals".Les respostes mai són simples, però, i per aquest motiu cal escoltar el 80% de la societat catalana que ha de trobar la manera d'avançar conjuntament. Justament després del cicle electoral, Òmnium ha posat sobre la taula aquest aspecte, amb un conjunt de preguntes sobre la situació política del país. Andreu Mas-Colell, Sònia Endolç, Joan Manuel Tresserres, Gemma Ubasart, Xavier Fina, Joan Majó, Joaquim Nadal i Iolanda Fresnillo han conversat públicament sobre política, justícia, repressió o futur. Durant l'acte, però, també s'han pogut escoltar veus com les d'Antoni Castells, David Fernández, Albano Dante Fachin, Esperança Esteve o Xavier Domènech, entre d'altres.Com ells, 110.000 persones més han subscrit actualment el manifest pel 80%. Un document que, més que això, han considerat, són valors socials que s'han de compartir i vetllar en comunitat. Drets i llibertats que s'han de "cuidar", han afegit, i sobre els quals el diàleg s'ha d'imposar.

