Els comuns eviten rebutjar l’oferta de Valls però l’exclouen del diàleg per formar govern

El número dos de Barcelona en Comú, Joan Subirats, ha agraït a Manuel Valls la seva "generositat" per la predisposició a investir alcaldessa Ada Colau però ha evitat fer més valoracions sobre qui estarà al capdavant de l’Ajuntament el pròxim mandat. El 15 de juny està previst que se celebri la sessió d’investidura i Subirats ha afirmat que “no és el moment” de parlar sobre qui serà el futur alcalde o alcaldessa.Subirats s’ha expressat així després que aquest dimarts l’alcaldessa en funcions assegurés que “en cap cas" els comuns formaran part de cap operació que impliqui acords amb "formacions de dretes" El número dos dels comuns ha desmentit les declaracions de l’alcaldable d’ERC , Ernest Maragall, que aquest dimecres ha assegurat que Colau està disposada a negociar un acord de govern en el qual el republicà sigui alcalde.Subirats ha insistit que en aquest moment la prioritat de Barcelona en comú és aconseguir un acord de govern per continuar les polítiques iniciades durant aquest mandat. Un executiu d’esquerres i progressista que, pels comuns, ha de tenir una “base àmplia”. Dit d’una altra manera, que sumi Barcelona en Comú, el PSC i ERC.En canvi, Subirats ha estat taxatiu a l’hora de valorar la intenció de Maragall per incloure Junts per Catalunya en les converses per formar govern. “No és cap mania persecutòria”, ha al·legat el número dos de Colau, que ha justificat el veto per la “trajectòria” política dels postconvergents.També ha volgut excloure Valls d'aquestes negociacions. "No hem iniciat cap conversa ni pensem iniciar-ne cap amb Valls", ha afirmat.Per tot plegat, Subirats ha mostrat optimisme sobre la possibilitat de constituir un govern municipal tripartit. "Ens agradaria pensar que no és impossible", ha dit. En els pròxims dies els comuns tenen previst seure a negociar amb l'alcaldable del PSC, Jaume Collboni.

