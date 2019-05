NacióDigital, el diari més llegit en català per les municipals i europees

va ser el diari en català més llegit durant les eleccions municipals i europees del 26-M. Tant en la nit electoral, com l'endemà, dia d'anàlisi més reposada, aquest diari va liderar l'audiència per davant de l'Ara, ElNacional i Vilaweb. 347.226 usuaris únics van fer confiança ael diumenge per informar-se, minut a minut, de tota la jornada electoral arreu de Catalunya. El dilluns els usuaris únics van augmentar fins als 453.526, sent aquest un dels millors resultats històrics d'aquest diari, segons dades pròpies.Pels comicis municipals i europeus, així com durant tota la campanya electoral,va optar per oferir als seus lectors la cobertura més exhaustiva, amb un extens desplegament, amb especial interès a Barcelona i la força de 18 edicions territorials, que va incloure entrevistes, anàlisis, reportatges dels grans debats i dades. Durant la nit electoral, els usuaris també van poder consultar, en temps real, els resultats del 26-M, municipi per municipi, regidor per regidor Amb la voluntat de continuar en aquesta línia, i amb el suport de les desenes de periodistes del grup repartits arreu del país,ha obert un espai amb tota la informació, en directe, sobre les negociacions i els pactes a l'Ajuntament de Barcelona i la resta de consistoris catalans

