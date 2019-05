Arrels Fundació busca 700 voluntaris per enquestar persones sense llar a Barcelona

Parles català, castellà, anglès, romanès, marroquí i/o polonès i vols fer un #voluntariat puntual? La nit del 12 de juny organitzem el #CensSenseLlar a Barcelona. https://t.co/lxqXYLiDfZ pic.twitter.com/g71w3iOA52 — Arrels Fundació (@ArrelsFundacio) May 29, 2019

Arrels Fundació busca 700 voluntaris per elaborar el cens que elabora anualment per conèixer el nombre de persones que dormen al carrer a Barcelona i millorar l'abordatge de la problemàtica. Les enquestes estan previstes pel pròxim 12 de juny a la nit.Es tracta de la IV edició del cens, i l'entitat ha convidat també als líders polítics de la ciutat a participar per acostar-se a la realitat del sensellarisme a Barcelona, ​​ha explicat en un comunicat aquest dimecres.Entre els voluntaris, busquen a persones que parlin català, castellà, anglès, romanès, marroquí i/o polonès, i faran una formació prèvia al cens. A les enquestes, preguntaran quant de temps fa que viuen al carrer, quines causes els va portar a aquesta situació, quin és el seu estat de salut i si han estat víctimes d'agressions, entre altres aspectes, amb l'objectiu de comptar amb informació útil per fer més eficaços els recursos existents, detectar necessitats i crear alternatives.Segons els resultats de l'últim any, el 70% de les persones que viuen al carrer pateixen una situació "bastant o molt vulnerable", mentre que el 60% fa un any o més que dorm al carrer i un terç ha patit agressions físiques i/o verbals.

