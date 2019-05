Les defenses refermen al Suprem que els líders independentistes han de quedar absolts

Les defenses dels encausats al judici de l'1-O han elevat a definitives les seves conclusions provisionals, de manera que reclamen l'absolució dels seus clients perquè consideren que no s'ha comès cap delictes. Les defenses d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell, a més, han avançat que afegiran un eximent per aplicar-los com a alternativa, que passa per l'article 20.7 del codi penal que preveu estan exempts de responsabilitat penal aquells que obrin "en compliment d'un deure o en l'exercici legítim d'un dret, ofici o càrrec".La primera defensa en elevar a definitives les seves conclusions provisionals ha estat la de Junqueras i Romevas, exercida per Andreu van den Eynde, que ha reclamat l'absolució però també ha avançat que, "alternativament", introduiran la petició d'eximent de l'article 20.7 del codi penal. S'hi ha sumat l'advocat Jordi Pina en representació de Sànchez, Turull i Rull, que també afegirà en un escrit que presentarà al tribunal en 48 hores la possibilitat del mateix eximent, així com també l'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, que ha dit que l'afegeix que ho fa per "exercici legítim d'un dret fonamental".L'advocada de Carme Forcadell ha afegit, a més, alternativament l'eximent previst a l'article 20.5 del codi penal, que fa referència a qui "en estat de necessitat, per evitar un mal propi o aliè, lesioni un bé jurídic d'una altra persona o infringeixi un deure". Les defenses de Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Carles Mundó i Santi Vila s'han limitat a elevar a definitives les seves conclusions, sense fer cap referència a cap eximent.La Fiscalia ha confirmat aquest dimecres que manté l'acusació per rebel·lió al judici del procés i, per tant, la petició de penes de fins a 25 anys (amb la petició màxima per a Junqueras). D'aquesta manera, tal com han explicat a la sala segona del Suprem i es pot veure en l'escrit d'acusació definitiu, l'acusació pública no es mou del seu plantejament inicial i considera que el paper dels acusats que són a la presó encaixa en aquest tipus penal. De fet, el ministeri públic considera que ha quedat acreditada l'existència d'una violència que els líders independentistes van permetre i instrumentalitzar per pressionar i aconseguir la independència de Catalunya.En la mateixa línia, l'Advocacia de l'Estat també ha elevat la seva conclusió a definitiva. Acusa per sedició i demana penes de fins a 12 anys de presó, però continua descartant la rebel·lió. Per altra banda, l'acusació popular de Vox manté també les mateixes peticions inicials (de fins a 74 anys) però fa una excepció amb l'exconseller Santi Vila, que va dimitir el dia abans de la declaració d'independència. Els advocats del partit ultra li retiren l'acusació per organització criminal i malversació, i només demanen desobediència, que no comporta presó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor